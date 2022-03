Oscar 2022, ecco come seguire con Everyeye su Twitch la cerimonia di premiazione!

Anche quest'anno la stagione dei premi sta finalmente giungendo al suo momento clou: la Notte degli Oscar 2022 è sempre più vicina e, come sempre, Everyeye sarà in prima linea per seguire l'evento che terrà incollati allo schermo gli appassionati di cinema di tutto il mondo! Ecco, dunque, come seguire la cerimonia in nostra compagnia.

La diretta partirà sul canale Twitch di Everyeye alle ore 17:00 di domenica 27 marzo: da quel momento in poi sarete accompagnati dai nostri Gabriele Laurino, Ilaria Gentili ed Edoardo Ferrarese lungo quella che si prospetta, come sempre, una giornata decisamente lunga ed interessante, tra pronostici ed approfondimenti sui film in gara e, in generale, sui protagonisti di questa edizione degli Oscar.

La cerimonia vera e propria, naturalmente, prenderà il via a mezzanotte circa con il red carpet, che naturalmente continueremo a seguire e commentare insieme su Twitch, proprio come la consegna delle statuette che ci troverà pronti ai nastri di partenza intorno alle 2:00 di lunedì 28 marzo; la nostra maratona durerà quindi fino alla conclusione della cerimonia, prevista per le 6:00 di lunedì!

L'appuntamento è per domenica prossima, dunque: per essere sicuri di non mancare non vi resta che attivare la campanella sul nostro canale! Per prepararvi all'evento, intanto, vi lasciamo qui i nostri favoriti per l'Oscar al Miglior film.