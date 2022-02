Oscar 2022, clamoroso: otto categorie non saranno premiate live, è subito polemica!

Le nuove regole per gli Oscar 2022 cambiano di nuovo, con un aggiornamento clamoroso: a quanto pare, infatti, non tutte le categorie degli Academy Awards saranno premiate in diretta nel corso della cerimonia del prossimo 27 marzo.

In una mossa che sta già provocando diverse tensioni all'interno della dirigenza dell'Academy, ma che probabilmente sarà ben accolta dal grande pubblico, la premiazione e l'accettazione di otto categorie sarà pre-registrata e mandata in onda durante la cerimonia: le categorie interessate sono cortometraggio documentario, montaggio, trucco/acconciatura, colonna sonora originale, scenografia, cortometraggio animato, cortometraggio live action e sonoro.

Questi premi saranno consegnati ai vincitori un'ora prima dell'inizio della trasmissione televisiva in diretta, e saranno mostrati nel corso della serata. L'Academy aveva già tentato questo approccio nel 2018 ispirandosi alla premiazione dei Tony Awards, che utilizza un modello di premiazione molto simile. L'Academy al momento ha rifiutato di commentare, ma questa incredibile variazione alla cerimonia appare come una risposta agli Oscar 2021, che hanno registrato gli ascolti più bassi degli ultimi anni. Del resto la maggior parte del pubblico generalista si interessa solo delle sei categorie principali degli Oscar, miglior film, miglior regista, miglior attore, migliore attrice, miglior attore non protagonista e migliore attrice non protagonista, eppure finora l'Academy ha sempre voluto presentare tutti gli Oscar competitivi in ​​diretta al fine di 'mantenere la pace' all'interno del proprio consiglio di amministrazione, che comprende i rappresentanti di tutte le 17 filiali dell'Academy.

Qualcosa è cambiato, evidentemente. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, scoprite chi saranno i tre presentatori degli Oscar 2022.