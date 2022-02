Oscar 2022 a caccia di record: quali primati potrebbero essere stabiliti oggi?

Dopo le nostre previsioni per le nomination degli Oscar 2022 pubblicate nei giorni scorsi, oggi sarà finalmente l'Academy a parlare, con l'annuncio delle candidature ufficiali previsto per oggi pomeriggio (ore 14:15 in Italia).

Nell'attesa, per scaldare i motori, diamo un'occhiata ai record che potrebbero essere stabiliti dalle nomination degli Oscar 2022: