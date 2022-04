Oscar 2022, Billy Crystal sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: 'Un'aggressione'

Tra le tante voci che si sono sollevate per commentare e criticare la vicenda che ha tenuto banco questa settimana a Hollywood, ovvero lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022, tra cui le critiche di Michael Bay, c'è stato anche Billy Crystal, celebre attore e per anni storico conduttore della Notte degli Oscar.

Nel corso di una sua partecipazione allo show di Bob Costas, Back on the Record, su HBO Max, Crystal ha così definito il fattaccio svoltosi nel corso della cerimonia di premiazione: un "incidente molto inquietante, di sicuro. È stata un'aggressione. Ho avuto esperienze simili. Ho presentato i Grammy tre volte e mi hanno tirato delle cose".

L'interprete di Harry ti presento Sally ha proseguito: "Nella pre-produzione [degli Oscar], con l'incredibile Gil Cates - era il produttore di sei delle nove Notti degli Oscar che ho presentato - passavamo in rassegna la scaletta e io dicevo: 'Forse dovrei esserci perché lì potrebbe succedere qualcosa. Se quella persona vince, dovrei seguirla".

Crystal ha aggiunto quindi che secondo lui avere un presentatore/presentatrice mantiene un livello di controllo sull'evento: "Mi sono organizzato per presentare lo show, presentare davvero lo show, in modo da poterlo tenere sotto controllo. Così, ogni volta che vedo spettacoli che sono senza conduttore, sì, è andato più veloce, ma non c'è nessuno lì per capitalizzare qualcosa e dare al pubblico la sensazione che ci sia qualcuno al comando".

Crystal ha ricordato quella volta che stava presentando i Grammy Awards. Il comico Jackie Mason fece un commento provocatorio, e poi Little Richard lo seguì con qualcosa di simile. Crystal fu inviato a rabbonire la situazione, cosa che ha fatto facendo una battuta.

Nel frattempo, l'Academy ha rinviato la riunione in cui deciderà le sorti di Will Smith in conseguenza del suo gesto sconsiderato.