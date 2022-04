Oscar 2022: Billie Eilish ha il vestito più brutto? Hater la insulta, lei si filma sul WC

Che l'amiate o la odiate, Billie Eilish non si smentisce mai e regala sempre delle perle di impudicizia. Stavolta il siparietto ha riguardato il vestito che ha indossato sul red carpet degli Oscar 2022. Per molti è stato il più brutto della serata, ma a uno in particolare che l'aveva insultata via TikTok lei ha risposto... seduta sul water!

Se si dovesse fare una classifica degli aspetti di cui si parla realmente in merito a una manifestazione come gli Oscar, il cinema ne uscirebbe decisamente perdente. Ovviamente tutta l’attenzione è presa attualmente dallo schiaffo a Chris Rock, che ha portato al blocco di ben due film con Will Smith e che lo vede ora accusato di maltrattamenti sul set di Ali, nel lontano 2001. Ma a contare dovrebbero essere invece i grandi vincitori della kermesse: dal CODA eletto a Miglior Film al giapponese Drive My Car come Miglior Film Internazionale.

Nel mezzo si situa la sfilata sul red carpet, commentata ogni anno dai vari utenti e anche da diversi esperti di moda, che a ogni edizione eleggono i vestiti migliori e peggiori della serata. Quello sfoderato da Billie Eilish sul tappeto rosso – diverso da quello indossato poi quando ha ritirato l’Oscar alla Miglior Canzone per No Time To Die – è stato oggetto di numerose critiche. Si tratta di un all-volant Gucci di colore nero, nel chiaro stile della cantante ma per molti il più brutto della serata. Eppure, è stato un hater in particolare a ricevere risposta su TikTok.

L’utente @koltenkephart aveva postato un video in cui mostrava l’abito in questione come il peggiore, aggiungendo in riferimento ad Eilish: “Sono stanco delle sue stron**te”. Lei, per tutta risposta, ha ripostato il video con un bel dito medio in primo piano, seduta sulla tazza del gabinetto. Nel post che trovate in calce all’articolo ha scritto: “Io invece non ne avrò mai abbastanza delle mie stron**te. In effetti, sto cag**do in questo preciso momento”. Come si fa a non amarla. Voi però che ne pensate? Ricordate il suo vestito sul red carpet?