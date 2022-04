Oscar 2022, i benefit dei candidati: liposuzioni, titoli nobiliari e vacanze da 100.000$

No, non stiamo scherzando. Già la sola candidatura all'Oscar assegna automaticamente, prima ancora della vittoria, dei pacchetti regalo con benefit da urlo e altri semplicemente folli. I candidati ricevono buoni sconto per trattamenti di liposuzione, vacanze da centinaia di migliaia di dollari e... un titolo nobiliare in Scozia.

Forse sono queste, le cose che dovrebbero far indignare davvero: oppure, molto più tranquillamente, farci sorridere di gustob, per non piangere. Non tanto gli abiti migliori o peggiori che hanno sfilato sul red carpet: un hater che l’aveva insultata ha ricevuto una risposta folle da Billie Eilish, che si è filmata sulla tazza del gabinetto. Né il grande argomento (purtroppo) di quest’edizione: lo schiaffo a Chris Rock cui si aggiungono ora accuse di maltrattamenti nel passato di Will Smith, messo sulla graticola da un collega di set. Quanto piuttosto il folle elenco di benefit assegnati quest’anno a tutti i candidati all’Oscar.

A rivelarli sia NBC che E! Newa: l’abitudine di assegnare pacchetti regalo semplicemente impareggiabili ai suoi candidati è ricorrente per gli Oscar, ma quest’anno si sono davvero superati. I pacchetti sono messi insieme da Distinctive Assetss e si chiamano Everyone Wins. Tradotto: vincono tutti. Per fortuna, dei vincitori veri ci sono stati, da CODA eletto Miglior Film al giapponese Drive My Car come Miglior Film Internazionale.

Un soggiorno di tre notti de valore di 50.000$ nel Turin Castle in Scozia, benefit ispirato dalla nomination di Denzel Washington come Miglior Attore per The Tragedy of Macbeth. Maggiordomo privato incluso.

Un soggiorno di quattro notti del valore di 15.000$ nel resort Golden Door in California.

Un piccolo appezzamento di terra in Scozia, cui segue contestualmente il titolo di Lord o Lady di Glencoe.

Una procedura di liposuzione del valore di 12.000$ nota come Celebrity Arms presso il Dr. Thomas Su.

Altri trattamenti e procedure di ringiovanimento del valore di 10.000$ presso il Dr. Konstantin Vasyukevich.

Una sessione di life coaching del valore di 1.200$ con Kayote Joseph.

Ristrutturazione della propria abitazione da parte di Maison Construction di L.A. per un valore di 25.000$.

Molti altri articoli e beni di lusso per un totale aggiuntivo di 100.000$ fra dolci, alcolici, articoli per la cura della pelle, giocattoli per i propri bambini e libri.

Sapevate di questa assurda usanza? Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!