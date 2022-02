Oscar 2022, Benedict Cumberbatch dormiva mentre Il potere del cane dominava le nomination

Nel corso di una nuova intervista promozionale Benedict Cumberbatch, star di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha rivelato di essersi perso l'annuncio delle nomination agli Oscar 2022 perché stava dormendo.

Parlando col New York Times, la star britannica ha confessato di aver scoperto che Il potere del cane è stato il film più nominato agli Oscar 2022 solo successivamente tramite un'email, nella quale veniva avvertito anche della sua candidatura nella cinquina dei migliori attori.

"Penso che tutti abbiano sentito parlare delle nomination ottenute dal film, eccetto me. Il fatto è che stavo dormendo e avevo il telefono spento. La sera prima avevo visto un'email da qualcuno del team di Netflix che diceva: 'Senti, non importa quello che succede domani, siamo così orgogliosi del vostro lavoro, è un film fantastico e la tua performance è grande'. Voglio dire, era stata una bellissima e-mail ma sono saltato in piedi e ho detto: 'Oh, Dio, le annunciano domani!' Ora che sono papà di tre bambini piccoli e sono da solo - mia moglie è a New York - devo vedermela con tutte quelle cose tipo prepararli per la scuola e portarli in macchina, quindi mi sono ricordato di accendere il telefono solo durante la colazione. Quando l'ho acceso e ho scoperto del risultato ottenuto del film ero con i miei figli. E' stato un bel momento da condividere con i miei ragazzi".

Vi ricordiamo che gli Oscar 2022 saranno assegnati il 27 marzo prossimo. Benedict Cumberbatch tornerà al cinema con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cui data d'uscita è invece fissata al 4 maggio.