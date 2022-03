Oscar 2022: il banner del movimento 'Restore the SnyderVerse' vola sui cieli di Hollywood

La scorsa notte degli Oscar non ha certo risparmiato agli spettatori momenti degni di essere ricordati; così, dopo la figuraccia tra Will Smith e Chris Rock anche il movimento che inneggia al Restore the SnyderVerse ha fatto sentire la sua voce non solo permettendo a Zack Snyder di conquistare il voto del pubblico ma anche con una mossa plateale.

Nella notte di ieri, infatti, Zack Snyder ha vinto l'Oscar dei fan, primo Oscar in assoluto assegnato in base ai voti del pubblico - votazione che si è tenuta a colpi di hashtag su Twitter - e che hanno in qualche modo rimpiazzato il controverso Oscar per il miglior film popolare proposto dall'Academy qualche anno fa e subito boicottato da più parti. No Way Home è stato sconfitto da Army of the Dead, lo zombie-heist-movie scritto, prodotto e diretto da Zack Snyder per la distribuzione di Netflix.

Ma non è tutto: come indicato da un thread su Twitter di @SamuEl_KentMan, uno striscione con su scritto "Warner Bros. Discovery Restore the SnyderVerse" ha sorvolato il lotto della Warner Bros, l'insegna di Hollywood, ed è arrivato fino al Dolby Theatre, la sede degli Academy Awards di quest'anno. Secondo il thread, più della metà dei soldi della raccolta fondi per lanciare l'aereo sta andando a Project Hope in aiuto dell'Ucraina, e alla Fondazione Americana per la Prevenzione del Suicidio.

Lo striscione Restore The SnyderVerse aveva già sorvolato i cieli di Hollywood in occasione del primo anniversario dell'uscita della Snyder Cut su HBO Max.

Ricordiamo che il movimento in questione, organizzato dai più accaniti fan di Zack Snyder, vorrebbe la continuazione del DC Extended Universe per come era stato concepito dal regista, quindi la produzione degli altri sequel di Justice League concepiti e il The Batman con Ben Affleck protagonista, ecc...

La Warner ha sempre negato di voler procedere con lo SnyderVerse, tant'è che Zack Snyder's Justice League non è canonico del DCEU; il DCEU, nel frattempo, continuerà con DC League of Superpets il 29 luglio, che vanta Keanu Reeves, Dwayne Johnson e John Krasinski tra il suo cast di doppiatori. Dopo di che, Black Adam dovrebbe cambiare la gerarchia di potere nell'universo DC il 29 ottobre successivo.