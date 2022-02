Oscar 2022, per gli attori vinceranno Andrew Garfield e Lady Gaga? Ultime analisi

Dopo aver studiato le categorie degli sceneggiatori, dei registi e dei migliori film nelle nostre prime previsioni per gli Oscar 2022, oggi spostiamo la nostra attenzione sui migliori attori e le migliori attrici, due categorie che potrebbero veder trionfare Andrew Garfield e Lady Gaga.

Ancora una volta, come da consuetudine, ci vengono aiuto le nomination ai premi della Gilda degli Attori, ovvero i SAG Awards: nel campo dei migliori attori protagonisti, ad ottenere una candidatura agli Oscar 2022 dovrebbero essere Will Smith in King Richard e Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog, e il già citato Andrew Garfield; inoltre, sarà difficile non vedere Denzel Washington festeggiare la sua nona nomination all'Oscar, mentre il lavoro di Peter Dinklage per Cyrano, quello di Bradley Cooper per Nightmare Alley, quello di Leonardo DiCaprio per Don't Look Up e quello di Javier Bardem per Being the Ricardos si giocheranno probabilmente il quinto posto a disposizione.

Nella categorie delle migliori attrici protagoniste, invece, Lady Gaga sembrerebbe essere la donna da battere, soprattutto considerate le molteplici snobbature ricevute dalla Kristen Stewart di Spencer (che a questo punto difficilmente vedremo nella cinquina delle nominate). Olivia Colman, Nicole Kidman, Penélope Cruz e Jennifer Hudson sono scommesse sicure, ma occhio anche a Jessica Chastain (“Gli occhi di Tammy Faye), Frances McDormand (The Tragedy of Macbeth), Alana Haim (Licorice Pizza), Rachel Zegler (West Side Story) ed Emilia Jones (CODA): si, quella per l'Oscar alla migliore attrice sarà una delle gare più combattute.

La categoria dei migliori attori non protagonisti solitamente rispecchia molto da vicino quella dei SAG, che quest'anno è composta da Troy Kotsur per CODA, Kodi Smit-McPhee per The Power of the Dog, Bradley Cooper per Licorice Pizza, Jared Leto per House of Gucci e Ben Affleck per The Tender Bar. Restano a guardare ma pronti a farsi avanti il Jamie Dornan e il Ciarán Hinds di Belfast, nonché il Jesse Plemons de Il potere del cane e il J.K. Simmons di Being the Ricardos.

Infine, anche nella sezione delle migliori attrici non protagoniste ritroveremo con molta probabilità tutte le candidate al SAG, a cominciare da Kirsten Dunst (The Power of the Dog), Caitriona Balfe (Belfast) e Ariana DeBose (West Side Story), fino ad arrivare a Cate Blanchett (Nightmare Alley) e Ruth Negga (Passing): queste ultime due, però, potrebbero essere insidiate tanto da Aunjanue Ellis (King Richard) e Jessie Buckley (The Lost Daughter) quanto da Rita Moreno (West Side Story) e Judi Dench (Belfast), che rappresenterebbero due scelte 'romantiche' da parte dell'Academy e potrebbero trainare i rispettivi film ad un numero maggiore di candidature (dunque molto dipenderà dall''amore' che West Side Story e Belfast riceveranno dai votanti).

Qui sotto vi lasciamo ad un riassunto delle nostre previsioni: ricordandovi che le nomination agli Oscar 2022 saranno annunciate l'8 febbraio, fateci sapere cosa ne pensate!

Previsione per nomination miglior attore:

Leonardo DiCaprio

Benedict Cumberbatch

Andrew Garfield

Will Smith

Denzel Washington

Da tenere d'occhio: Bradley Cooper, Javier Bardem, Peter Dinklage

Previsione per nomination miglior attrice:

Olivia Colman

Jennifer Hudson

Penélope Cruz

Nicole Kidman

Lady Gaga

Da tenere d'occhio: Alana Haim, Jessica Chastain, Kristen Stewart, Frances McDormand, Rachel Zegler, Emilia Jones

Previsione per nomination miglior attore non protagonista:

Bradley Cooper

Jared Leto

Ben Affleck

Troy Kotsur

Kodi Smit-McPhee

Da tenere d'occhio: Jamie Dornan, Jesse Plemons, JK Simmons, Ciarán Hinds

Previsione per nomination miglior attrice non protagonista: