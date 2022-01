Oscar 2022: annunciate le nomination per PGA, DGA e WGA, ecco i film migliori del 2021

Le votazioni per gli Oscar 2022 sono appena iniziate, ma grazie alle Gilde dei Produttori, dei Registi e degli Sceneggiatori di Hollywood abbiamo già le prime anticipazioni sotto forma di nomination ai PGA, DGA e WGA 2022.

Come sappiamo questi premi sono degli indicatori molto forti per quanto riguarda la futura cerimonia degli Oscar, in quanto i votanti delle varie Gilde ricopriranno lo stesso ruolo anche per gli Academy Awards: non a caso, giusto per fare l'esempio più immediato, l'anno scorso Nomadland vinse il premio dei Producers Guild Awards e finì col trionfare anche agli Oscar.

Quest'anno, le nomination ai PGA includono (in ordine alfabetico):

Miglior film

Being the Ricardos

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Licorice Pizza

The Power of the Dog

tick, tick…BOOM!

West Side Story

Film animato

Encanto

Luca

The Mitchells vs. The Machines

Raya and the Last Dragon

Sing 2

Queste invece le nomination ai DGA 2022, ovvero la Gilda dei Registi:

Paul Thomas Anderson – "Licorice Pizza" (Metro Goldwyn Mayer Pictures/United Artists)

Kenneth Branagh – "Belfast" (Focus Features)

Jane Campion – "The Power of the Dog" (Netflix)

Steven Spielberg – "West Side Story" (20th Century Studios)

Denis Villeneuve – "Dune" (Warner Bros. Pictures)

Il sindacato dei registi include anche una categoria per gli esordienti, quest'anno dominata da Netflix:

Maggie Gyllenhaal – "The Lost Daughter" (Netflix)

Rebecca Hall – "Passing" (Netflix)

Tatiana Huezo – "Prayers for the Stolen" (Netflix)

Lin-Manuel Miranda – "Tick, Tick... Boom!" (Netflix)

Michael Sarnoski – "Pig" (NEON)

Emma Seligman – "Shiva Baby" (Utopia)

Infine, ecco le nomination del sindacato degli sceneggiatori, i cosiddetti WGA, come al solito suddivise in due categorie, una per le migliori sceneggiature originali e una per le migliori sceneggiature adattate:

Sceneggiature originali:

"Being the Ricardos" (Amazon Studios) – sceneggiatura di Aaron Sorkin

"Don't Look Up" (Netflix) – sceneggiatura di Adam McKay, storia di David Sirota

"The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun" (Searchlight Pictures) – sceneggiatura di Wes Anderson, storia di Wes Anderson & Roman Coppola & Hugo Guinness & Jason Schwartzman

"King Richard" (Warner Bros) – sceneggiatura di Zach Baylin

"Licorice Pizza" (MGM/United Artists Releasing) – sceneggiatura di Paul Thomas Anderson

Sceneggiature adattate:

"CODA" (Apple Original Films) – sceneggiatura di Siân Heder

"Dune" (Warner Bros) – sceneggiatura di Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

"Nightmare Alley" (Searchlight Pictures) – sceneggiatura di Guillermo del Toro, Kim Morgan

"Tick, Tick ... Boom!" (Netflix) – sceneggiatura di Steven Levenson

"West Side Story" (20th Century Studios) – sceneggiatura di Tony Kushner

Per altri approfondimenti, ecco come cambieranno le regole degli Oscar in questa nuova edizione, prevista per il 27 marzo prossimo.