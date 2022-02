Oscar 2022: Andrew Garfield vuole duettare con Will Smith, l'attore: 'Ci sto!'

Andrew Garfield e Will Smith sono entrambi tra gli interpreti candidati agli Oscar 2022 nella categoria Miglior Attore Protagonista, ma la star di Tick, Tick... Boom vorrebbe davvero duettare con il collega per il numero d'apertura della serata (e Smith sembra condividere il sentimento).

Ai microfoni di Variety l'attore di The Amazing Spider-Man e The Social Network ha infatti raccontato come ci si sente a essere parte integrante di un simile evento, e ha parlato anche della possibilità di esibirsi sul palco in una performance musicale.



"In questo mese che ci distanzia dall'evento dovrei prepararmi, ma credo che potrei ottenere quel grado di fiducia in me stesso necessario per tentare qualcosa. Sono disponibile, sono aperto a proposte" ha affermato Garfield "Guardo gli Oscar fin da quando ero un ragazzino, ed essere coinvolto in quel modo sarebbe davvero surreale, e anche dire così è un eufemismo. Se è la cosa giusta, ma davvero la cosa giusta, lo farei".

E quando gli chiedono cosa potrebbe cantare... "L'ultima volta che ho cantato qualcosa prima di Tick, Tick... Boom! è stato Welcome to Miami di Will Smith al karaoke" rivela "Forse quello può essere il numero di apertura... So le parole a memoria".

Beh, non sarebbe mica una cattiva idea! E così sembra pensarla il protagonista di King Richard, che una volta riferitegli le parole di Garfield ha esclamato: "Sapete che c'è, perché no. Lui è un vero musicista. La prenderei in considerazione come cosa, sembra divertente!".



E voi, vorreste un opening number così? Fateci sapere nei commenti.