Oscar 2022, Andrew Garfield sostiene Tom Holland: 'sarebbe un ottimo presentatore'

Tom Holland potrebbe presentare la cerimonia degli Oscar 2022, la notizia ovviamente ha acceso il dibattito sul web tra chi lo vorrebbe alla conduzione e chi non lo reputa all’altezza del compito. Il suo collega e amico Andrew Garfield si è schierato con coloro che non vedrebbero l’ora di vedere Holland sul palco del Dolby Theatre.

Alcuni fan chiedono addirittura Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire uniti per presentare la cerimonia, perché il successo di Spider- Man: No Way Home non è certo passato inosservato e il pubblico vorrebbe vedere i tre Peter Parker ancora insieme, tuttavia è molto improbabile che accada.

Holland ha ammesso di essere stato contattato, ed è più che probabile che presenti da solo se dovesse accettare, ma il suo co-protagonista Garfield lo ha pienamente sostenuto in un'intervista a People.



“Penso che Tom sia molto carismatico e un attore pazzesco. Penso che sarebbe un incredibile presentatore della cerimonia degli Oscar. Sarebbe assolutamente geniale e sarei certamente curioso di vederlo all’opera. È così affascinante, è un uomo di spettacolo a tutto tondo, un attore che canta e balla”.



Garfield potrebbe ottenere una nomination all’Oscar per il suo ruolo in Tick, Tick... Boom!, se Holland fosse il conduttore della serata i due potrebbero riunirsi a Los Angeles. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe Holland come conduttore? Fatecelo sapere nei commenti!