Oscar 2022, Andrew Garfield commenta l'esclusione di Spiderman da Best Picture

Ad una settimana dalla premiazione degli Oscar 2022, Spiderman No Way Home ha vinto ai Critics Choice Super Awards ma l'esclusione del film Marvel-Sony dalla statuetta a Best Picture brucia ancora.

Sull'argomento è tornato in queste ore Andrew Garfield, che nel film MCU è tornato nei panni del Peter Parker della saga cinematografica di The Amazing Spider-Man: ospite da Jimmy Fallon, l'attore ha parlato della scelta dell'Academy di escludere Spider-Man: No Way Home dall'Oscar più importante di tutti, schivando in qualche modo l'argomento e concentrandosi sui complimenti al regista Jon Watts.

"Che posso dire, è un grande film. Jon Watts è un regista incredibile, ed è riuscito a fare una cosa mai fatta prima. Ha messo insieme tutte queste storie diverse e questi filoni separati, e non so in che modo ma è riuscito a tirarci fuori un film di grande cuore e per niente cinico. Questo era il rischio no?, che sembrasse un'operazione studiata a tavolino, fredda. Invece lui ha fatto sentire il tono del film, che è totalmente sincero e commovente. E l'altra cosa che amo di questo film è l'idea di destino, sai? Insomma, se il mio Spider-Man e quello di Tobey non fossero capitati in questo universo, probabilmente lo Spider-Man di Tom avrebbe perso la sua MJ. Se non ci fossi stato io, lei sarebbe caduta. Oppure se Tobey non fosse stato al fianco di Tom per fare appello al suo senso di giustizia, il protagonista avrebbe rischiato di incamminarsi su un sentiero molto oscuro. Ho adorato l'idea che i nostri Peter abbiano avuto un ruolo da mentori, per me è stato bellissimo."

Ricordiamo che Andrew Garfield è candidato all'Oscar per il miglior attore protagonista grazie alla prova in tick tick boom!, il film d'esordio alla regia per Lin Manuel Miranda prodotto e distribuito da Netflix. Nel frattempo, Spider-Man: No Way Home è in corsa per l'Oscar per i migliori effetti speciali, e anche per la nuova statuetta onoraria votata dai fan su Twitter.

