Oscar 2022, Amy Schumer è ancora sconvolta dall'aggressione di Will Smith a Chris Rock

Amy Schumer, co-conduttrice degli Oscar 2022, ha raccontato di essere ancora scioccata per il comportamento di Will Smith nel corso della cerimonia, dopo che la star di Una famiglia vincente - King Richard è salito sul palco per schiaffeggiare Chris Rock, reo di aver espresso una battuta infelice nei confronti della moglie Jada Pinkett Smith.

Poche ore fa su Instagram, Amy Schumer ha confessato di essere ancora molto scossa per quanto accaduto:"Penso che possiamo essere tutti d'accordo che il modo migliore per cancellare quanto successo sia trasmettere in streaming la mia serie Life & Beth e venire a vedermi in tour quest'autunno. Ma per davvero, sono ancora arrabbiata e traumatizzata". Nel frattempo anche Jada Pinkett Smith ha rotto il silenzio.



Schumer ha lodato Chris Rock per essere rimasto calmo dopo l'aggressione e per aver continuato a presentare l'Oscar al miglior documentario:"Voglio bene al mio amico Chris Rock e credo che l'abbia gestita come un professionista. È rimasto sul palco e ha consegnato un Oscar all'amico Questlove, e l'intera faccenda è stata così inquietante. Tanto dolore in Will Smith ma sono comunque ancora sotto shock, triste e sbalordita. Sono orgogliosa di me stessa e dei miei colleghi. Ma sì, sto aspettando che questa sensazione disgustosa si allontani da tutto ciò a cui abbiamo assistito".



Will Smith ha chiesto scusa pubblicamente per il suo comportamento, e ha chiesto perdono anche a Chris Rock per il gesto violento commesso. L'attore ha definito 'inaccettabile e imperdonabile' il suo atteggiamento nei confronti del collega, dell'Academy e delle persone che stavano assistendo alla cerimonia.