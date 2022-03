Oscar 2022, Almodovar su Will Smith: 'Sembrava il leader di una setta fondamentalista'

Pedro Almodóvar - che quest'anno era presente agli Oscar per sostenere Penélope Cruz candidata a miglior attrice per il suo Madres Paralelas - ha paragonato il discorso fatto da Will Smith al momento di ritirare il suo Premio Oscar a quello di un "leader di un culto" in un nuovo articolo scritto per IndieWire sulla sua esperienza della cerimonia.

"Ero molto vicino ai protagonisti", ha scritto il regista spagnolo nell'articolo tradotto in inglese da IW. "Quello che ho visto e sentito ha prodotto in me un sentimento di rigetto assoluto. Non solo durante quell'episodio, ma anche dopo, nel discorso di accettazione - un discorso che sembrava più quello del leader di una setta".

Almodovar nell'articolo ha proseguito: "Non si difende o si protegge la famiglia con i pugni, e no, il diavolo non approfitta dei momenti chiave per fare il suo lavoro", ha aggiunto il regista, riferendosi alle parole di Smith, dove l'attore ha detto che Denzel Washington lo aveva avvertito che 'Nel tuo momento più alto, stai attento, è quando il diavolo viene per te'.

"Il diavolo, in realtà, non esiste - ha continuato Almodovar - Questo è stato un discorso fondamentalista che non dovremmo mai né sentire né vedere. Alcuni sostengono che è stato l'unico momento reale della cerimonia, ma stanno parlando di quel mostro senza volto che sono i social media. Per loro, avidi di carogne, è stato senza dubbio il grande evento della notte".

Insomma, una condanna senza appello anche da parte di Almodovar. Come due giorni fa avevano fatto le parole di Jim Carrey su Will Smith e sul momento in cui ha ritirato l'Oscar al miglior attore per King Richard: "La standing ovation mi ha disgustato. Hollywood è semplicemente senza spina dorsale, e questo a me sembra proprio indicare che non siamo più il club più cool".