Oscar 2022, Adam Sandler esprime solidarietà all'amico Chris Rock:'Ti voglio bene, amico!'

Adam Sandler è uno dei più grandi amici di Chris Rock e nelle ultime ore la star della commedia americana ha espresso pubblicamente il suo sostegno al collega dopo l'ormai famigerato alterco con Will Smith durante la Notte degli Oscar. Sandler ha condiviso un'immagine per promuovere il prossimo tour di Rock.

L'Ego Death World Tour di Chris Rock dovrebbe iniziare nel 2022 e in questi giorni vi abbiamo raccontato come siano schizzate le vendite del tour di Rock dopo il fattaccio.

"Non vedo l'ora" ha scritto Sandler condividendo il post "Ti voglio bene, amico!".

Come vi abbiamo anticipato, Chris Rock e Adam Sandler sono amici di lunga data e hanno collaborato insieme molte volte. Sono stati colleghi negli anni '90 al Saturday Night Live e sono apparsi insieme in titoli quali, tra gli altri, Un weekend da bamboccioni e il suo sequel, Un weekend da bamboccioni 2.



Sandler non è l'unica celebrità che in queste ore sta mostrando solidarietà nei confronti di Chris Rock, che dopo la battuta infelice nei confronti di Jada Pinkett Smith ha subito l'aggressione sul palco da parte del marito dell'attrice, Will Smith, che pochi istanti dopo è stato premiato con l'Oscar al miglior attore protagonista per Una famiglia vincente - King Richard.



Will Smith ha chiesto scusa all'Academy e a Chris Rock per il suo atteggiamento sul palco degli Oscar, definendo 'imperdonabile' il proprio comportamento.