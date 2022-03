Oscar 2022, Rachel Zegler dopo l'invito dell'Academy:'Entusiasta di partecipare'

La star di West Side Story, Rachel Zegler, è stata invitata in extremis all'imminente Notte degli Oscar che si svolgerà a Los Angeles domenica 27 marzo. Inizialmente l'attrice non era stata inclusa tra gli invitati suscitando polemiche e critiche. Dopo l'annuncio, ecco la reazione pubblica di Rachel Zegler.

All'inizio della settimana Zegler aveva annunciato pubblicamente di non essere stata invitata agli Oscar, mostrando il dispiacere di non poter supportare in presenza il film del quale è co-protagonista, West Side Story, diretto da Steven Spielberg. Sul nostro sito trovate la recensione di West Side Story.

Ora l'Academy ha rimediato alla brutta figura e Zegler ha informato i propri follower della buona notizia, ringraziando anche i produttori del live action Biancaneve per aver modificato i piani di produzione per poterle permettere di partecipare alla cerimonia.



"Bene, gente, non posso credere che lo stia dicendo ma... ci vediamo domenica! L'incredibile team Disney e i nostri produttori di Biancaneve hanno fatto una magia nella vita reale e sono entusiasta di poter celebrare la mia famiglia di West Side Story agli Oscar (sic)" ha twittato Zegler.



"Non mi è sfuggito che riuscire a girare un film delle dimensioni di Biancaneve durante il COVID non è facile, e qualsiasi modifica al nostro programma non è un sacrificio piccolo... e ovviamente un enorme grazie all'Academy per permettermi di presentare un premio; sono così entusiasta di poter aprire quella busta. Non potrei essere più grata a tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile. Ora, cosa indossare... "



I presentatori degli Oscar 2022 saranno, tra gli altri, Jake Gyllenhaal, Jason Momoa, le sorelle Williams J.K. Simmons e Josh Brolin.