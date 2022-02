Oscar 2022, l'Academy chiederà ai fan di votare il loro film preferito su Twitter

Abbiamo le nomination agli Oscar 2022; abbiamo le presentatrici degli Oscar 2022... E ora abbiamo anche una giuria d'eccezione: il pubblico. L'Academy darà infatti l'opportunità agli utenti del web di scegliere il loro film preferito dell'anno su Twitter.

Lo avevano anticipato durante la diretta per annunciare le candidature agli Oscar 2022, ma quest'anno anche il pubblico farà la sua parte nell'eleggere pellicole e momenti da Oscar.

L'Academy ha infatti comunicato che per gli utenti del web sarà possibile scegliere il film che hanno preferito nel 2021, assieme alle scene per loro più incredibili dalle pellicole uscite nello stesso periodo, il tutto in due modi: o utilizzando gli appositi hashtag su Twitter (#OscarsFanFavorite e #OscarsCheerMoment) o andando sul sito ufficiale dell'Academy (ma in alcuni paesi quest'opzione potrebbe non essere disponibile).

In più, si potrà partecipare a due diverse estrazioni: una per prendere parte alla cerimonia degli Oscar 2023 (in qualità di presentatori di alcune categorie), l'altra per vincere un pacchetto di abbonamenti gratis al cinema e a delle piattaforme streaming. In entrambi i casi si dovrebbe poter partecipare aggiungendo l'hashtag #Sweepstakes ai tweet (ma l'ultima verrà tenuta in un secondo momento).

L'iniziativa arriverà fino al 3 marzo, per poi vedere i risultati annunciati in diretta durante l'evento del 27 marzo (ma tristemente non vi saranno statuette per i film vincitori in questo caso).

L'Academy starebbe dunque cercando di trovare nuovi metodi per dialogare con gli spettatori nel tentativo di attrarre nuovamente il pubblico che una volta la serata degli Oscar era capace di generare, e che negli ultimi anni è andato sempre più a diminuire.