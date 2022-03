Oscar 2022: l'Academy apre un'indagine sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock!

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha aperto ufficialmente un'indagine dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar della scorsa notte. L'organizzazione, che aveva inizialmente condannato la violenza senza però fare il nome dell'attore, sembra ora voler procedere in modo diverso.

"L'Academy condanna le azioni del signor Smith durante lo spettacolo di ieri sera", ha riferito un portavoce dell'organizzazione. "Abbiamo ufficialmente avviato una revisione formale dell'incidente ed esploreremo ulteriori azioni e conseguenze in conformità con il nostro statuto, gli standard di condotta e la legge della California".

Viene ora spontaneo chiedersi se ci sia la possibilità che Will Smith possa perdere il premio Oscar, vinto per la sua interpretazione di Richard Williams, padre delle famose tenniste Venus e Serena Williams, in "King Richard".

L'attore potrebbe dover affrontare un qualche tipo di sanzione disciplinare, ma dover rinunciare al premio sembra un opzione improbabile. Bisogna però tener conto degli standard di condotta ufficiali dell'Academy, che afferma di essere "categoricamente contraria a qualsiasi forma di abuso".

Ricordiamo che Smith si è poi scusato sul palco con l'Academy e i suoi colleghi durante il momento del ritiro del premio e che Chris Rock si è rifiutato di presentare una denuncia alla polizia. Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti.