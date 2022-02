Oscar 2022: 9 film western candidati a Best Picture prima de Il potere del cane

Il potere del cane è il film con più nomination agli Oscar 2022, inclusa una candidatura per Best Picture, ma il western di Jane Campion e Netflix non è il primo titolo ambientato nel far west ad essere riuscito ad ottenere l'ambita nomination nella categoria principale degli Academy Awards.

In questo articolo vi consigliamo 9 western nominati agli Oscar da recuperare prima dei prossimi Academy Awards:

Django Unchained di Quentin Tarantino : il film venne nominato a 5 premi Oscar, incluso quello per il miglior film dell'anno; non vinse la statuetta più prestigiosa, ma fu comunque premiato con quelle per il miglior attore non protagonista (Christoph Waltz) e per la miglior sceneggiatura originale.

: il film venne nominato a 5 premi Oscar, incluso quello per il miglior film dell'anno; non vinse la statuetta più prestigiosa, ma fu comunque premiato con quelle per il miglior attore non protagonista (Christoph Waltz) e per la miglior sceneggiatura originale. Gli spietati di Clint Eastwood: nove candidature agli Oscar per il leggendario film diretto, prodotto e interpretato da Clint Eastwood, premiato con quattro statuette; Eastwood, nominato anche come migliore attore, non riuscì a 'fare tripletta', ma portò comunque a casa i premi per la miglior regia e per il miglior film.

Balla coi lupi di Kevin Costner : dodici, invece, le candidature agli Oscar per il film diretto, interpretato e prodotto da Kevin Costner, che come Eastwood fu solo nominato per la statuetta del miglior attore protagonista. Tra i sette premi Oscar vinti, però, Balla coi lupi portò a casa anche quelli per miglior regia e miglior film, entrambi ritirati dalla sua star principale.

: dodici, invece, le candidature agli Oscar per il film diretto, interpretato e prodotto da Kevin Costner, che come Eastwood fu solo nominato per la statuetta del miglior attore protagonista. Tra i sette premi Oscar vinti, però, Balla coi lupi portò a casa anche quelli per miglior regia e miglior film, entrambi ritirati dalla sua star principale. Butch Cassidy and the Sundance Kid di George Roy Hill : il seminale western con Paul Newman e Robert Redford venne nominato a sette premi Oscar, inclusi quelli per la miglior regia e per il miglior film, ma ma dovette 'accontentarsi' delle statuette per la miglior canzone, la miglior colonna sonora, la miglior fotografia e la miglior sceneggiatura.

: il seminale western con Paul Newman e Robert Redford venne nominato a sette premi Oscar, inclusi quelli per la miglior regia e per il miglior film, ma ma dovette 'accontentarsi' delle statuette per la miglior canzone, la miglior colonna sonora, la miglior fotografia e la miglior sceneggiatura. Il grinta dei Fratelli Coen : nonostante le dieci nomination ottenute, inclusa quella per Best Picture, il remake dei fratelli Coen del classico di John Wayne tornò a casa a mani vuote con zero vittorie.

: nonostante le dieci nomination ottenute, inclusa quella per Best Picture, il remake dei fratelli Coen del classico di John Wayne tornò a casa a mani vuote con zero vittorie. Alba fatale di William Wellman : questo western poco ricordato nel 1943 venne nominato ad una sola statuetta, proprio quella a miglior film dell'anno, ma si arrese a Casablanca.

: questo western poco ricordato nel 1943 venne nominato ad una sola statuetta, proprio quella a miglior film dell'anno, ma si arrese a Casablanca. La conquista del West di John Ford, Henry Hathaway, George Marshall e Richard Thorpe : il western ad episodi del 1963 venne nominato a otto premi Oscar, incluso quello per il miglior film dell'anno (ma non a quello della regia, curiosamente, considerati i nomi coinvolti) vincendo però in sceneggiatura, montaggio e sonoro.

: il western ad episodi del 1963 venne nominato a otto premi Oscar, incluso quello per il miglior film dell'anno (ma non a quello della regia, curiosamente, considerati i nomi coinvolti) vincendo però in sceneggiatura, montaggio e sonoro. Ombre Rosse di John Ford : altro western firmato John Ford nominato alla statuetta per il miglior film dell'anno; tuttavia, delle sette nomination, inclusa quella per la miglior regia, il film venne insignito solo dei premi per la miglior colonna sonora e per il miglior attore non protagonista (a Thomas Mitchell).

: altro western firmato John Ford nominato alla statuetta per il miglior film dell'anno; tuttavia, delle sette nomination, inclusa quella per la miglior regia, il film venne insignito solo dei premi per la miglior colonna sonora e per il miglior attore non protagonista (a Thomas Mitchell). Il cavaliere della valle solitaria di George Stevens: di sei candidature totali, incluse quelle per il miglior film e il miglior regista, questo western d'antologia portò a casa solo la statuetta per la miglior fotografia.

Gli Oscar 2022 saranno consegnati il 27 marzo prossimo, con la cerimonia live dal Dolby Theatre di Los Angeles.