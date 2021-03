Oscar 2021, niente Zoom alla cerimonia: ecco come si svolgerà la premiazione

Quest'anno la cerimonia degli Oscar si terrà più tardi del solito, a causa ovviamente della pandemia globale che dai primi mesi del 2020 ha avuto un forte impatto sulle vite di tutti noi. Sembrerà forse strano appurare, allora, che nonostante tutto non vi sarà traccia dell'app Zoom durante la cerimonia degli Academy Award.

Niente collegamenti via Zoom nella prossima edizione degli Oscar.

Mentre nei giorni scorsi era già stato reso noto che i candidati avrebbero potuto partecipare alla prestigiosa cerimonia, non si era ancora detto nulla sulla possibile componente virtuale della serata, che è stata fondamentale nelle premiazioni degli ultimi mesi.

Tuttavia, adesso pare che agli Oscar 2021 questa sarà pressoché inesistente.

"Non ci sarà un'opzione di utilizzo di Zoom per lo show" hanno comunicato Steven Soderbergh, Jesse Collins e Stacey Sher, produttori della serata.

"Stiamo prendendo i dovuti provvedimenti e facendo di tutto per far sì che sia una serata sicura e godibile per tutti coloro che saranno presenti di persona all'evento, così come per i milioni di fan del cinema in tutto il mondo. È nostra convinzione che l'aspetto virtuale vada a diminuire l'effetto di questi sforzi".

La presenza all'evento sarà quindi limitata ai candidati e i loro ospiti, ai presentatori della serata e ai produttori, hanno aggiunto. Ognuno di loro verrà sottoposto al test per rilevarne un'eventuale positività al COVID, e un team di specialisti sarà presente sul luogo per l'intera durata dell'evento.

I candidati all'Oscar e i loro ospiti si recheranno alla Union Station, mentre altri elementi dello show verranno ripresi dal vivo all'interno del Dolby Theatre, l'usuale location per la cerimonia, distante circa 13 chilometri dalla stazione.

Per scoprire cosa accadrà durante la serata degli Oscar, potete sintonizzarvi sul canale dedicato di Sky, Sky Cinema Oscar, la notte del 25 aprile, mentre dal 17 al 30 aprile la stessa rete manderà in onda i film premiati dall'Academy negli anni passati.