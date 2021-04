Oscar 2021, West Side Story: solo grande cinema nel trailer del remake di Steven Spielberg

Come promesso nei giorni scorsi, durante la Notte degli Oscar 2021 i 20th Century Studios della Disney hanno presentato il trailer ufficiale di West Side Story, attesissimo remake del leggendario musical del 1961 diretto da Steven Spielberg.

Il film, co-prodotto da Spielberg su una sceneggiatura di Tony Kushner e con coreografie di Justin Peck, è il nuovo adattamento del musical di Broadway del 1957 creato da Arthur Laurents, Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, a sua volta vagamente basato su Romeo e Giulietta di William Shakespeare.

Il remake di Spielberg dovrebbe essere molto più fedele all'opera originale di Broadway rispetto al celebre adattamento cinematografico del 1961 diretto da Robert Wise e Jerome Robbins, vincitore di dieci nomination su undici candidature, e avrà per protagonisti Ansel Elgort e Rachel Zegler. Oltre a loro il cast includerà Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll e Brian d'Arcy James, mentre Rita Moreno, star del film originale, apparirà in un ruolo di supporto.

Originariamente previsto per dicembre 2020, West Side Story sarà distribuito dalla Disney a partire dal prossimo ​​10 dicembre 2021: fin dal suo annuncio il film era attesissimo per gli Oscar 2021 come eventuale candidato, ma ironicamente è arrivato sul palco come ospite d'eccezione; ma a giudicare dal trailer, qualcosa ci dice che lo rivedremo anche agli Oscar 2022.