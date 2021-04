Oscar 2021: dove vederli, i film candidati e tutto ciò che c'è da sapere

Dopo avervi fornito le ultime analisi degli Oscar 2021, ormai è tutto pronto per la 93esima edizione degli Academy Awards: in questo articolo vi forniremo tutte le informazioni utili per seguire la cerimonia, dai film candidati alle nuove regole passando per i canali che trasmetteranno l'evento.

Come da diversi anni a questa parte, la notte degli Oscar sarà in onda su Sky e in chiaro su TV8, mentre a partire dalle 23:00 potrete seguirla anche con Everyeye in diretta su Twitch grazie alla nostra maratona.

L'evento di quest'anno, che il regista Steven Soderbergh, produttore della serata, ha paragonato alla visione di un film, a causa della pandemia presenta regole e criteri di ammissibilità diversi rispetto al passato: ad esempio, sono stati presi in considerazione anche film non usciti nelle sale cinematografiche, mentre le due categorie dedicate al sonoro sono state unificate nell'Oscar al miglior sonoro. La serata si preannuncia storica, già solo per il fatto che rappresenta il quarto posticipo per la cerimonia degli Oscar e la prima volta dall'edizione del 1934 in cui saranno in gara film usciti in due diversi anni solari.

Qui sotto, infine, vi riportiamo tutti i film candidati:

MIGLIOR FILM

The Father

Judas and the Black Messiah

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

Il Processo ai Chicago 7

Mank

MIGLIOR REGIA

Chloe Zhao, Nomadland

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Thomas Vinterberg, Un altro giro

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Maria Bakalova, Borat - Seguito di Film

Glenn Close, Elegia Americana

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yeon Jung-hoon, Minari

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Sacha Baron Cohen, Il Processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., Quella Notte a Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

MIGLIOR FILM STRANIERO

Un altro giro, Danimarca

Better Days, Hong Kong

Collective, Romania

The Man Who Sold His Skin, Tunisia

Quo Vadis, Aida?, Bosnia ed Erzegovina

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Fight For You, Judas and the Black Messiah

Hear My Voce, Il Processo ai Chicago 7

Husavik, Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga

Io Sì (Seen), La Vita Davanti a Sé

Speak Now, Quella Notte a Miami

MIGLIOR FILM ANIMATO

Onward

Over The Moon

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers - Il Popolo dei Lupi

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Borat - Seguito di Film

The Father

Nomadland

Quella Notte a Miami

La Tigre Bianca

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Il Processo ai Chicago 7

Sound of Metal

MIGLIORE SCENOGRAFIA

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Notizie dal Mondo

Tenet

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

MIGLIOR SONORO

Greyhound

Mank

Notizie dal Mondo

Soul

Sound of Metal

MIGLIORI COSTUMI

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Emma

Elegia Americana

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

MIGLIOR MONTAGGIO

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

Il Processo ai Chicago 7

MIGLIORE COLONNA SONORA

Terrence Blanchard, Da 5 Bloods

Emile Mosseri, Minari

James Newton Howard, Notizie dal Mondo

Trent Reznor e Atticus Ross, Mank

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste, Soul

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D'ANIMAZIONE