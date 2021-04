Oscar 2021, su Sky arriva il canale dedicato: oltre 100 film disponibili anche on demand!

In attesa della cerimonia degli Oscar 2021, anche quest'anno Sky Cinema propone una rassegna interamente dedicata ai film vincitori dell’ambita statuetta hollywoodiana, con la programmazione di oltre 100 titoli.

Si comincia da sabato 17 aprile per arrivare a venerdì 30 aprile, con il 'climax' rappresentato dal 25 aprile, il giorno dell'assegnazione dei Premi Oscar 2021.

In attesa della cerimonia, che come al solito sarà presentata su Sky dal solito team composto da Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e Denise Negri, quel giorno si parte già dalle 10:20 di mattina con Judy, il film biografico su Judy Garland interpretata da Renée Zellweger, per proseguire poi dalle 12:25 con Parasite di Bong Joon-ho, dalle 14:40 con Piccole Donne, dalle 17:00 con Jojo Rabbit, dalle 18:55 con Le Mans '66 - La grande sfida e dalle 21:30 con C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Tra le altre pellicole premiate che saranno in programmazione per le due settimane del canale Sky Cinema Oscar, segnaliamo successi recenti come Moonlight, Whiplash e La La Land, 12 anni schiavo, La grande bellezza e The Iron Lady, ma anche tanti cult del passato come Forrest Gump, Balla coi lupi, Schindler's List, Casablanca, Tutti gli uomini del presidente e anche Ieri, oggi, domani, la commedia a episodi con Marcello Mastroianni e Sophia Loren.

Tutti i titoli citati saranno disponibili anche on demand su Sky e NOW nell'apposita collezione dedicata.