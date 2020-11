Oscar 2021, scelto il film che rappresenterà l'Italia: ma è già polemica

Dopo la prima selezione di 25 titoli italiani scelti per rappresentare il nostro paese e la nostra industria agli Oscar 2021, qualche minuto fa è stato comunicato ufficialmente quale titolo sarà spedito oltreoceano per essere visionato dai giurati dell'Academy.

La commissione ANICA ha scelto Notturno di Gianfranco Rosi come candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award dell'edizione 93 degli Academy Awards, che in via del tutto eccezionale si terrà ad aprile 2021. Presentato all'ultima Mostra di Venezia, Notturno è un documentario realizzato nel corso di tre anni di ricerca che ha passato lungo le zone di confine tra Siria, Libano, Iraq e Kurdistan.

"Notturno racconta storie di personaggi che vivono sui confini mediorientali, ma l’idea del film è stata di rendere il confine immaginario tra la vita e la morte, tra la vita e l’inferno. E rompere gli stereotipi di un mondo che conosciamo semplicemente per le breaking news e in cui il pubblico potesse identificarsi. Storie di singoli, di sopravvivenza, di chi con una forza immensa riesce a ricucire la propria vita nel quotidiano deturpato da violenza, conflitti, orrore. Un film in cui la guerra c’è ma non si vede mai".

La commissione che ha scelto Notturno come rappresentate dell'Italia agli Oscar 2021 è composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme. La shortlist, che ridurrà a dieci tutti i titoli che proveranno a concorrere per il premio, sarà resa nota il 9 febbraio 2021, ma intanto è già polemica sui social per la candidatura di Notturno, che ha lasciato indietro titoli ben più 'esportabili' e soprattutto già premiati all'estero come Pinocchio di Matteo Garrone e Favolacce dei D'Innocenzo.