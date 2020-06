Oscar 2021 rimandati, ufficiale: ecco la nuova data

Gli appassionati di cinema di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo: gli Oscar 2021 si faranno. Non avranno però luogo nel solito periodo...

L'emergenza Coronavirus ha reso necessari importanti cambiamenti nel mondo dell'intrattenimento, e in particolare ha completamente rivoluzionati i calendari degli Studios, che tra produzioni interrotte e senza la possibilità di usufruire delle sale cinematografiche, hanno dovuto rimandare quasi tutte le pellicole in programma per quest'anno.

Certo, c'è chi ha optato per far uscire direttamente in streaming o on-demand alcuni titoli (come Emma della Universal, o Tornare a Vincere di Warner Bros.), ma sono stati molti più quelli che hanno subito un rinvio anche considerevole (come i film di Mission: Impossible o il nono capitolo di Fast and Furious, per citarne un paio).

Intanto, si vociferava che l'Academy stesse pensando a uno slittamento della cerimonia, e ora abbiamo la conferma che effettivamente così sarà: gli Oscar 2021 si terranno il 25 aprile (invece che il 28 febbraio dello stesso anno).

"Per più di un secolo, i film hanno avuto un importante ruolo durante i momenti più bui dell'esistenza umana, confortandoci, ispirandoci e intrattenendoci. E di certo lo hanno fatto anche quest'anno" hanno dichiarato il Presidente dell'Academy David Rubin e il CEO Dawn Hudson "La nostra speranza, nell'estendere il periodo di eleggibilità e rimandare la data della cerimonia, è quella di poter dare maggiore flessibilità ai registi per poter completare e distribuire i propri prodotti senza essere penalizzati per qualcosa al di là del controllo di ognuno".

E concludono: "I prossimi Oscar e l'apertura del nostro nuovo museo saranno il simbolo di un momento storico, e riuniranno gli appassionati di tutto il mondo attraverso il cinema".

La notizia segue quella delle nuove norme di inclusività dell'Academy comunicate solo qualche giorno fa.