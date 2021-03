Oscar 2021, tutta la programmazione Sky: dalla cerimonia ai film vincitori

Manca ormai poco alla cerimonia di consegna degli Oscar 2021: quella che sarà senz'altro un'edizione particolare degli Academy Awards avrà luogo il prossimo 26 aprile e, come al solito, Sky sarà in prima linea per permettere agli appassionati di cinema italiani di seguire uno degli eventi più attesi dell'anno.

Poche ore dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2021, infatti, Sky ha già reso nota la programmazione con cui seguirà l'evento che avrà luogo in primavera: prima fra tutte, ovviamente, la diretta della cerimonia della premiazione, che potrà essere seguita tramite il canale dedicato Sky Cinema Oscar la notte di domenica 25 aprile (data italiana).

Il canale di Sky dedicato agli Academy Awards aprirà i battenti il prossimo 17 aprile per poi tornare in letargo il 30 aprile: in quel lasso di tempo la programmazione prevede circa 90 film premiati dall'Academy negli anni scorsi, da Parasite a C'era una Volta a... Hollywood, passando per La La Land, Le Mans '66, Jojo Rabbit, Piccole Donne, Moonlight, La Grande Bellezza e classici intramontabili come Balla Coi Lupi, Casablanca, Tutti gli Uomini del Presidente e Ieri, Oggi, Domani.

Un modo, dunque, per prepararsi a dovere a questa tanto attesa Notte degli Oscar! Non solo Academy Awards, comunque: ecco tutte le nomination ai Razzie Awards 2021 annunciate nei giorni scorsi.