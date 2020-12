Oscar 2021, tra i produttori della cerimonia ci sarà anche un acclamato regista!

L'edizione numero 93 degli Academy Awards è slittata al 25 aprile, a causa delle difficoltà riscontrate dall'industria cinematografica nel 2020 per via della pandemia di Coronavirus che ha sconvolto anche il mondo dell'intrattenimento cinematografico. Solitamente organizzata tra febbraio e marzo, la cerimonia si svolgerà in primavera inoltrata.

L'edizione si avvarrà di un rinomato regista tra i produttori: Steven Soderbergh, insieme a Jesse Collins e Stacey Sher lavorerà alla prossima Notte degli Oscar.

Si tratta del primo coinvolgimento con questa mansione per tutti e tre i profili, anche se Soderbergh non è di certo un 'novellino' di quel contesto.



Il regista vinse l'Oscar nel 2000 per Traffic dopo aver ricevuto una precedente candidatura per Erin Brockovich - Forte come la verità. I numerosi credit dietro la macchina da presa comprendono titoli quali Sesso, bugie e videotape, la trilogia di Ocean's, Magic Mike e Let Them All Talk, l'ultimo film nel quale dirige Meryl Streep.

Stacey Sher è una veterana nel mondo della produzione, due volte candidata all'Oscar per Django Unchained ed Erin Brockovich - Forte come la verità, di recente nominata agli Emmy per Mrs. America.

Jesse Collins è fondatrice e CEO di Jesse Collins Entertainment e vanta una ricca carriera nello show business americano.



