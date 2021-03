Oscar 2021: Priyanka Chopra e Nick Jonas annunceranno le candidature

Priyanka Chopra e Nick Jonas annunceranno le nomination agli Academy Award 2021 di tutte e 23 le categorie in una presentazione in una presentazione live divisa in due parti il prossimo 15 marzo. L'annuncio è arrivato poche ore fa dall'Academy. L'evento sarà fruibile anche online su Oscars.com, Oscars.org e le varie piattaforme digitali.

Film come Nomadland di Chloe Zhao, Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin e Una donna promettente di Emerald Fennell dovrebbero ricevere molte nomination. In un anno devastato dalla pandemia globale, gli streamer hanno soccorso gli spettatori, distribuendo molti titoli destinati inizialmente alle sale.



Quest'anno la Notte degli Oscar si svolgerà in presenza ma con multilocation. Un portavoce dell'Academy ha raccontato:"Per realizzare lo show in presenza che il nostro pubblico globale vuole vedere, adattandoci ai requisiti richiesti dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta da più luoghi, incluso il famoso Dolby Theatre. Non vediamo l'ora di condividere presto maggiori dettagli".

Le città coinvolte dovrebbero essere ovviamente Los Angeles, con New York, Londra, Parigi e Seul.



Su Everyeye trovate un approfondimento su tutti i favoriti fra attori, registi e sceneggiatori per l'edizione 2021 della Notte degli Oscar. La data ufficiale degli Academy Award è slittata ufficialmente al 25 aprile, a causa delle conseguenze legate alla pandemia di COVID-19. Scoprite sulle nostre pagine quali sono i film rimasti inediti in Italia nel 2020.