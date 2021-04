Oscar 2021, il premio al miglior attore alla fine della serata era 'un rischio calcolato'

Un produttore degli Oscar ha dichiarato che la scelta di modificare la scaletta delle premiazioni dei premi più attesi della serata, con l'assegnazione della statuetta a Anthony Hopkins successiva alla vittoria di Nomadland era un 'rischio calcolato'. La sorpresa per la scelta di premiare Hopkins a discapito di Chadwick Boseman ha fatto il resto.

"Non si trattava solo delle categorie finali, l'intero show era mischiato. Sceneggiatura, che di solito arriva nell'atto 5 o 6, era in uno degli atti successivi. E anche 'miglior regista' era molto presto. Penso che il punto fosse che a volte guardi lo show e ti senti come 'Accidenti, l'ho visto ogni anno'. Quindi è stato un 'wow, davvero, non so quello che accadrà dopo'" ha dichiarato Rob Mills, vicepresidente esecutivo.

Molti dei film candidati agli Oscar stanno per arrivare su Sky, disponibili nella programmazione.



"Era un rischio calcolato, che penso sia stato ripagato perché tutti ne hanno parlato. Allo stesso modo, nessuno voleva che accadesse la busta sbagliata, come tre anni fa" ha ricordato Mills, riferendosi al clamoroso errore nell'annuncio dell'Oscar al miglior film 2017, quando venne annunciata la vittoria di La La Land invece di Moonlight.

Inoltre il finale in sordina, secondo Rob Mills, è la dimostrazione che i produttori degli Oscar non sono a conoscenza dei vincitori in anticipo.

La serata si è conclusa con l'Oscar al miglior attore presentato da Joaquin Phoenix e vinto da Anthony Hopkins, assente alla serata, premiato per la sua performance in The Father.