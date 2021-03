Oscar 2021, pioggia di critiche sull'Academy dopo la decisione sugli interventi via Zoom

Gli Oscar 2021 non saranno esattamente l'edizione più semplice di sempre: la consegna delle ambitissime statuette sarà inevitabilmente influenzata dalla pandemia, come accaduto praticamente per qualunque altro award (non ultimi i Golden Globe) consegnati dallo scoppio dell'emergenza a oggi.

L'Academy, però, non sembra intenzionata a transigere su alcuni passaggi della cerimonia: stando alle indicazioni dell'organizzazione, infatti, pare proprio che solo alle star fisicamente presenti alla consegna dei premi sarà concesso il privilegio del discorso di ringraziamento post-vittoria, mentre per coloro che seguiranno gli Oscar 2021 a distanza non saranno previste dirette Zoom o simili.

Una decisione, quella dell'Academy, che ha ovviamente scatenato uno tsunami di critiche: per molti attori, infatti, prender parte alla cerimonia potrebbe rivelarsi pressoché impossibile. Alcuni Paesi, ad esempio, sono molto rigidi riguardo alla possibilità di partire per l'estero, con il via libera concesso solo in casi di estrema urgenza e necessità: la possibile vittoria di un Oscar rientrerà nella categoria?

Non è da sottovalutare, inoltre, il fatto che buona parte delle star coinvolte sia attualmente impegnata su set sparsi praticamente in tutto il mondo e situati spesso in Paesi che richiedono fino a due settimane di quarantena per potervi rientrare: la momentanea assenza di un attore o un'attrice, insomma, potrebbe esser causa di una significativa interruzione dei lavori, con conseguente danno economico per la produzione.

Insomma, la polemica sembra destinata ad aumentare d'intensità con l'avvicinarsi della fatidica Notte: l'Academy sarà così testarda da proseguire per la propria strada? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sul rapporto tra gli Oscar e il cinema horror.