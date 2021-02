Oscar 2021, si parte: annunciate le shortlist delle categorie, l'Italia c'è ma ...

Gli Oscar 2021 sono ai nastri di partenza, con l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences che ha annunciato nelle scorse ore le shortlist per alcune categorie principali come documentario, effetti speciali, e trucco film internazionale.

Da segnalare la presenza di titoli di punta come Mank e Tenet, ma anche quella inattesa del cinecomic Birds of Prey; l'Italia c'è con Pinocchio di Matteo Garrone al miglior trucco e Notturno di Gianfranco Rosi come miglior documentario, purtroppo però quest'ultimo è stato escluso dal gruppo pre-finale per il miglior film internazionale.

MIGLIOR DOCUMENTARIO

“All In: The Fight for Democracy”

“Boys State”

“Collective”

“Crip Camp”

“Dick Johnson Is Dead”

“Gunda”

“MLK/FBI”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher”

“Notturno”

“The Painter and the Thief”

“76 Days”

“Time”

“The Truffle Hunters”

“Welcome to Chechnya”

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Bosnia and Herzegovina, “Quo Vadis, Aida?”

Chile, “The Mole Agent”

Czech Republic, “Charlatan”

Denmark, “Another Round”

France, “Two of Us”

Guatemala, “La Llorona”

Hong Kong, “Better Days”

Iran, “Sun Children”

Ivory Coast, “Night of the Kings”

Mexico, “I’m No Longer Here”

Norway, “Hope”

Romania, “Collective”

Russia, “Dear Comrades!”

Taiwan, “A Sun”

Tunisia, “The Man Who Sold His Skin”

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

MIGLIOR COLONNA SONORA

“Ammonite”

“Blizzard of Souls”

“Da 5 Bloods”

“The Invisible Man”

“Jingle Jangle: A Christmas Journey”

“The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“The Little Things”

“Mank”

“The Midnight Sky”

“Minari”

“Mulan”

“News of the World”

“Soul”

“Tenet”

“The Trial of the Chicago 7”

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

“Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”

“Bloodshot”

“Love and Monsters”

“Mank”

“The Midnight Sky”

“Mulan”

“The One and Only Ivan”

“Soul”

“Tenet”

“Welcome to Chechnya”

Le nomination, lo ricordiamo, saranno annunciate il 15 marzo prossimo. La cerimonia degli Oscar 2021 sarà live domenica 25 aprile.