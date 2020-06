Oscar 2021, ecco i nuovi piani dell'Academy per incoraggiare le diversità

A partire dalla Notte degli Oscar 2021, il cui destino sembra essere ancora in bilico, potremmo vedere nel regolamento del concorso alcune novità mirate a ottenere una competizione più inclusiva e attenta alle diversità. Lo ha annunciato la stessa Academy, lanciando il programma "Academy Aperture 2025".

"Nonostante i grandi passi avanti fatti, sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare per garantire le stesse opportunità in tutti i settori" ha dichiarato in una nota Dawn Hudson, CEO dell'Academy. "La necessità di affrontare questo problema è urgente. Per questo modificheremo e continueremo a esaminare le nostre regole e procedure, per garantire che tutte le voci siano ascoltate e celebrate."

Per promuovere una rappresentanza più inclusiva agli Oscar, l'Academy e la PGA (Producers Guild of America) stanno mettendo in piedi una vera e propria task force, incaricata di "sviluppare e implementare nuovi standard per l'ammissione degli Oscar entro il 31 luglio 2020".

Per esempio, a partire dall'edizione 2021 degli Oscar, per la categoria Miglior Film le nomination saranno dieci, al contrario del numero variabile degli ultimi anni. L'Academy, inoltre, si impegna a incoraggiare "pratiche eque di assunzione e rappresentazione dentro e fuori dallo schermo, al fine di riflettere meglio la diversità della comunità cinematografica". Sarà anche implementato "un processo di visualizzazione trimestrale attraverso la Academy Screening Room, il sito di streaming per i membri dell'Academy", che in questo potranno vedere i film distribuiti per tutto l'anno, cosa che "livellerà il campo di gioco e garantirà che tutti i film idonei possano essere visti dai membri votanti."

La chiusura delle sale imposta dal lockdown ha imposto di per sé altri cambiamenti, e all'edizione 2021 degli Oscar potranno partecipare anche film non usciti in sala.