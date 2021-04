Oscar 2021: Nomandland, di cosa parla il film vincitore del premio al miglior film

Rispettando le previsioni della vigilia, Nomadland è stato premiato con l'Oscar al miglior film nel corso della cerimonia svoltasi la scorsa notte con il film che ha portato a casa anche altri premi ambitissimi come la miglior regia, a Chloe Zhao (seconda donna nella storia dei premi a vincerlo e prima donna non americana) e attrice protagonista.

Ma di cosa parla Nomadland? Lo riassumiamo brevemente in questa pagina e potete visualizzare il nostro video interamente dedicata alla pellicola trionfatrice ai Premi Oscar 2021 che trovate in alto sempre su questa pagina.

Nomadland racconta la storia di Fern, una donna che decide di cambiare vita e iniziare un'esistenza da nomade dopo i problemi economici della sua città rurale del Nevada. Una vita non convenzionale e fuori dai dettami della società tradizionale, con Frances McDormand protagonista assoluta e circondata da veri nomadi come Linda May, Swankie e Bob Wells, che l'aiutano a trovare la propria strada nell'Ovest degli Stati Uniti d'America.



Ecco la sinossi ufficiale del film: "Fern è una donna di 61 anni che ha perso suo marito e tutta la sua vita precedente, dopo che la città mineraria in cui viveva è stata sostanzialmente dissolta. Ma durante il suo percorso, diventa più forte e trova una nuova vita. Fern trova la propria comunità nei raduni tra nomadi a cui partecipa, nella forte amicizia con Dave (David Strathairn) e nelle altre persone che incontra durante il suo viaggio. Ma soprattutto, come afferma Chloé Zhao, "... nella natura, mentre lei si evolve: nelle terre selvagge, nelle rocce, negli alberi, nelle stelle, in un uragano; è qui che trova la propria indipendenza".

Dopo la vittoria del Leone d'Oro e dell'Oscar al miglior film, Nomadland approderà su Disney+ il 30 aprile prossimo. Su queste pagine anche la nostra recensione di Nomadland.