Oscar 2021, modificata la short list per il miglior film straniero: ecco cosa cambia

Il Consiglio di Amministrazione della Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha approvato una modifica nella selezione della short list per la categoria di miglior film straniero agli Oscar 2021, che ora passa da 10 a 15 titoli. A dare la notizia l'Hollywood Reporter, che ha svelato tutti i dettagli sulla nuova procedura.

Per garantire l'integrità del processo durante la pandemia di Covid, il comitato preliminare del lungometraggio internazionale voterà a scrutinio segreto per scegliere le 15 pellicole proveniente dai paesi al di fuori degli Stati Uniti. Negli anni precedenti la votazione avveniva di persona, ma quest'anno per ovvi motivi si svolgerà tutto in maniera virtuale.

La decisione è stata presa in seguito al numero record di proposte ricevute, ben 93 in meno di un mese. L'Italia ha candidato il documentario Notturno di Gianfranco Rosi, scelta che ha suscitato un gran numero di polemiche sui social per via dell'esclusione di pellicole quali Pinocchio di Matteo Garrone e Favolacce dei Fratelli d'Innocenzo.

Tra i grandi favoriti di quest'anno, secondo Variety, rientrano tra gli altri Un altro giro di Thomas Vintemberg con Mads Mikkelsen (Danimarca), Deux di Filippo Meneghetti (Francia) e Non sono più qui di Fernando Frías de la Parra (Messico).

La short list sarà annunciata il 9 febbraio, mentre le nomination verranno rese note il 15 marzo. La cerimonia della 93esima edizione degli Academy Awards è fissata a domenica 25 aprile.