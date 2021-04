Oscar 2021, da Minari a Tenet: ecco la programmazione di Sky

Con le sale cinematografiche chiuse vedere i film candidati agli Oscar è stata una vera impresa: in molti, infatti, non sono riusciti a districarsi tra questa e quella piattaforma streaming, rinunciando a recuperare alcuni dei lavori protagonisti agli ultimi Academy Awards. In soccorso di questi arriva dunque la programmazione Sky.

L'emittente ha infatti già annunciato di voler dedicare parte della sua programmazione dei prossimi giorni ai film presenti alla Notte degli Oscar che ha visto Nomadland trionfare come Miglior film: vediamo insieme, dunque, quali sono film, canali e date da tenere d'occhio.

Mercoledì 5 maggio andrà dunque in onda su Sky Cinema 2 alle 21:10 Minari, il film che ha permesso a Yuh-Jung Youn di diventare la prima attrice coreana a vincere un Oscar; già disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema invece Tenet, il film di Christopher Nolan trionfatore nella categoria Migliori effetti speciali.

Judas and the Black Messiah è disponibile su Sky Primafila Premiere: il film sull'uccisione di Fred Hampton ha portato a casa ben due statuine, vale a dire quella per la Miglior canzone (Fight for You) e per il Miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya). L'intera Notte degli Oscar sarà invece riproposta oggi per l'intero pomeriggio su Sky Cinema Oscar, mentre sullo stesso canale andrà in onda alle 21:15 Il Meglio della Notte degli Oscar. Ecco, intanto, qual è stata la reazione di Anthony Hopkins alla sua vittoria come Miglior attore protagonista.