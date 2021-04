Oscar 2021: Laura Pausini sconfitta ma felice, canta e mangia un hamburger!

Nel corso dell'ultima Notte degli Oscar Laura Pausini non è riuscita a portarsi a casa il premio per la miglior canzone originale - dopo essere stata indicata tra i favoriti - con questo che è andato invece alla canzone Fight For You tratta dal film Judas and the Black Messiah. La cantante però non si è scoraggiata ma si è anzi dichiarata felice.

Tra le favorite della vigilia, Laura Pausini era in corsa per l'Oscar alla miglior canzone con Io sì / Seen dal film di Edoardo Ponti con Sophia Loren La vita davanti a sé ma è stata battuta da H.E.R. con il brano Fight for you da Judas and the Black Messiah. Nel corso della cerimonia di premiazione la Pausini si è anche esibita in diretta streaming nell'esecuzione del brano ed è stata accompagnata da Diane Warren insieme a un'orchestra di musicisti, tutti in rosso, come il piano a coda suonato dalla cantautrice americana. Anche per la Warren era, pensate, la 12esima nomination senza mai una vittoria.

A fine serata, ormai consapevole della sconfitta, la Pausini ha postato su Instagram una dichiarazione che al contrario di quanto si poteva pensare trasmette gioia e felicità.

"Aver fatto parte di un progetto così speciale come “The Life Ahead” con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. Aver cantato IO SI sul palco dell'Academy è un sogno che mai avrei potuto mai sperare si avverasse ancora di più in un'edizione così storica. Grazie @theacademy! Ringrazio Diane Warren, per la nostra canzone e per tutti i traguardi raggiunti, primo fra tutti il Golden Globe, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme! Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi! Grazie Palomar, grazie Netflix, mi sono sempre sentita a casa con voi.

Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita. Torno in Italia felice di riabbracciare la mia bimba che mi aspetta e con la quale festeggeremo di ritrovarci dopo la prima settimana di lontananza della nostra vita. Ma le racconterò il sogno di una notte….incredibile! Ps. Sfoglia la gallery e scopri come finiscono di solito le serate delle mie nomination!".

La foto in gallery alla quale si riferisce mostra la Pausini intenta ad addentare un hamburger a fine serata. Su queste pagine potete leggere tutti i vincitori degli Oscar 2021.