Oscar 2021, Joaquin Phoenix indossava lo stesso abito della vittoria per Joker

Nella tradizione degli Oscar è consuetudine che i vincitori di alcune categorie tornino l'anno successivo alla vittoria per presentare uno dei premi dell'edizione in corso. Solitamente il miglior attore dell'anno precedente presenta la medesima categoria. Agli Oscar 2021 Joaquin Phoenix è tornato dopo la vittoria dello scorso anno.

Come sottolineato da Entertainment Weekly e da molti fan sul web, Joaquin Phoenix sul palco della Union Station indossava lo stesso abito della cerimonia 2020, quando vinse la statuetta per la sua performance in Joker di Todd Phillips.

Phoenix non è apparso sul red carpet quindi il look è stato notato soltanto quando è salito sul palco per presentare l'Oscar al miglior attore, vinto da Anthony Hopkins.



L'abito firmato Stella McCartney è stato indossato da Phoenix non solo agli Oscar ma per tutta l'Award Season, sottolineando la sua decisione di ridurre gli sprechi. E la scelta è stata ripresa anche per il 2021, come ha dimostrato la scorsa notte sul palco.

Anthony Hopkins ha vinto il premio al miglior attore protagonista per The Father, diventando il più anziano vincitore del premio a 83 anni, superando Henry Fonda in questa speciale classifica.

Lo scorso anno Joaquin Phoenix conquistò il pubblico degli Oscar con il suo ricordo del fratello River; Phoenix vinse il suo primo Oscar, con un'interpretazione che ha lasciato di stucco fan e critica.



