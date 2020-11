Oscar 2021, anche Hong Kong ha scelto il suo film: è una nostra vecchia conoscenza!

Dopo che la scelta italiana per gli Oscar 2021 si è tradotta in Notturno di Gianfranco Rosi, il coraggioso documentario sul conflitto iracheno, anche Hong Kong ha avanzato la sua candidatura con un film che i lettori di Everyeye dovrebbero conoscere bene.

Si tratta infatti di Better Days di Derek Tsang, dramma adolescenziale del quale vi avevamo parlato con grande entusiasmo dal Far East Festival della scorsa estate: l'annuncio è stato dato pochi minuti fa dalla Hong Kong Film Producers Association e lo accogliamo con grande sorpresa, dato che in patria la pellicola si era costruita una pessima fama.

In particolare la vicenda del Festival di Berlino 2019, evento al quale Better Days avrebbe dovuto partecipare ma da cui fu escluso a causa di forti pressioni sul regista da parte delle autorità della Cina continentale. Successivamente riuscì ad ottenere un'uscita nelle sale in patria, che a sua volta venne cancellata dalle autorità, infastidite dalla sua storia potente e scomoda sulla condizione degli adolescenti in Cina.

Con la fama che tutte queste difficoltà distributive gli avevano fatto accumulare, quando finalmente uscì nei cinema cinesi nell'ottobre 2019 divenne un successo esplosivo da oltre $220 milioni di dollari d'incasso. "È un onore per 'Better Days' essere selezionato per rappresentare Hong Kong nella categoria del miglior lungometraggio internazionale per i 93esimi Academy Awards" ha dichiarato il regista. "In parte, spero che la giovinezza e l'entusiasmo dei nostri adolescenti possano essere condivisi con un pubblico straniero. Allo stesso tempo, spero che dal prossimo anno Hong Kong inizi a creare film più belli tramite l'energia e la forza di quei giovani!”.

Better Days ha già vinto gli Hong Kong Film Awards, dove ha ritirato ben otto statuette tra cui miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura e migliore attrice, e ha anche vinto il Gelso d'Oro del al nostro Far East Festival.