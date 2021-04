Oscar 2021, Harrison Ford, Brad Pitt e Joaquin Phoenix tra i presentatori

Anche l'edizione 2021 della Notte degli Oscar non avrà un presentatore fisso e si alterneranno numerose star di Hollywood. Tra gli ultimi nomi annunciati ufficialmente spiccano quelli di star del calibro di Harrison Ford, Brad Pitt, Halle Berry e Reese Witherspoon. L'evento di quest'anno è stato rimandato al 25 aprile.

I nomi sopracitati si aggiungono a Don Cheadle, Renée Zellweger, Regina King, Joaquin Phoenix, Rita Moreno, Laura Dern, Zendaya, Angela Bassett, Bryan Cranston, Marlee Matlin e il vincitore dell'Oscar alla miglior regia Bong Joon-ho.



"In linea con il nostro approccio incentrato sui premi ai film, abbiamo messo un cast di star davvero incredibile. C'è così tanta energia che potrebbero essere necessari gli occhiali da sole" hanno dichiarato i produttori Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh in un comunicato a The Hollywood Reporter.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati altri presentatori. Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le parole di Ryan Coogler, che ha dichiarato di rifiutare l'invito dell'Academy perché non interessato a Oscar e competizioni.

L'edizione numero 93 della Notte degli Oscar sarà trasmessa in streaming dalla famosa Union Station di Los Angeles.

Tra i film più attesi di quest'edizione ci sono senza dubbio Nomadland, di Chloe Zhao e Mank di David Fincher, con protagonista il premio Oscar Gary Oldman.



