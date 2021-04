Oscar 2021, guida allo streaming: come e dove vedere i film candidati

A meno di tre settimane dall'attesa Notte degli Oscar, abbiamo preparato una guida per arrivare preparati alla cerimonia che determinerà i vincitori dell'edizione 2021 degli Academy Awards. Dai frontrunner come Nomadland e Mank alle categorie di animazione e colonna sonora, ecco dove trovare i principali film candidati in streaming.

Mentre lungometraggi candidati all'ambita categoria di miglior film come Minari, Un donna promettente, e The Father - Nulla è come sembra non hanno ancora ottenuto una distribuzione in Italia, sui cataloghi dei vari servizi streaming è possibile trovare moltissime tra le pellicola in gara.

Su Netflix, diventata da qualche anno a questa parte ormai un abitué della competizione, per esempio sono disponibili Mank di David Fincher, Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin, Ma Rainey’s Black Bottom con Chadwick Boseman, Pieces of a Woman con Vanessa Kirby, Elegia Americana di Ron Howard, La tigre Bianca, Notizie dal mondo con Tom Hanks e Da 5 Bloods - Come fratelli di Spike Lee.

Amazon Prime Video permette invece la visione di Sound of Metal, Borat - seguito di film cinema e Quella notte a Miami di Regina King, mentre su Disney+ dal 30 aprile sarà disponibile l'acclamato Nomadland di Chloe Zhao.

Per quanto riguarda invece Judas and the Black Messiah, pellicole d'esordio di Shaka King candidata a 6 premi Oscar tra cui miglior film, potrà essere acquistata o noleggiata su tutte le piattaforme digitali (Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity) a partire da venerdì 9 aprile.

Chiudiamo infine con la categoria di miglior film d'animazione: i film Pixar Soul e Onward - Oltre la magia sono ovviamente disponibili su Disney+, mentre Moonwalkers e Over the Moon si trovano rispettivamente su AppleTV + e Netflix. Shaun, vita da pecora: Farmageddon può invece essere acquistata o noleggiata sulle varie piattaforme digitali.