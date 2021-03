Oscar 2021, Glenn Close candidata ai Razzie per lo stesso ruolo: non è la prima volta

Glenn Close figura tra le candidate all'Oscar per la miglior attrice non protagonista per la sua performance in Elegia Americana di Ron Howard. Tuttavia, per lo stesso film, Close ha ricevuto anche la candidatura ai Razzie Awards, i cosiddetti 'anti-Oscar'. Si tratta di un caso piuttosto raro ma già accaduto anche in passato.

La prima volta da quando vennero istituiti i Razzie Award, nel 1980, accadde due anni dopo. James Coco, tra i protagonisti di Solo quando rido di Glen Jordan, venne candidato sia agli Oscar che ai Razzie, così come, nel 1984, successe a Amy Irving per la sua performance in Yentl di Barbra Streisand.

Che vinca o meno Oscar e/o Razzie, Glenn Close ha aggiunto alla sua carriera l'ottava nomination agli Academy Awards.



A quota 8 Glenn Close raggiunge in classifica altre star del calibro di Marlon Brando, Jack Lemmon, Denzel Washington, Geraldine Page e Peter O'Toole.

A differenza degli altri nomi in lista Glenn Close è ancora a secco di vittorie e chissà che non possa essere proprio questo l'anno giusto per aggiungere alla ricca bacheca il suo primo premio Oscar.

In Elegia Americana, Glenn Close interpreta la madre del personaggio di Amy Adams, genitrice del protagonista del film, J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex marine e studente di legge che sta per sfruttare un'opportunità lavorativa che potrebbe svoltare per sempre la sua carriera e la sua vita.

Improvvisamente una problematica familiare lo riporta a ripensare alla sua infanzia e ai problemi di dipendenza della madre e al legame con la nonna.



Leggete la recensione di Elegia Americana e la lista dei candidati ai premi Oscar 2021.