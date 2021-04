Oscar 2021: Frances McDormand pareggia Joel Coen, è l'attrice vivente più premiata

I Premi Oscar 2021 sono stati all'insegna anche di Frances McDormand, protagonista di Nomadland di Chloé Zhao insignita di ben due statuette, quella per la miglior attrice protagonista e quella per il miglior film in qualità di produttrice.

Con questa nuova vittoria, arrivata un po' a sorpresa nei confronti della favorita Viola Davis, la McDormand porta a casa il suo terzo Academy Award come miglior attrice protagonista, primato che la rende l'attrice vivente più decorata agli Oscar e la prima donna a vincere la doppietta migliore attrice e miglior film per la stessa opera.

Con i tre Oscar come attrice più quello come produttrice, il suo record totale sale a quattro statuette, più di qualsiasi altra attrice vivente. L'unica altra collega con quattro Oscar rimane Katharine Hepburn (tutti per la recitazione), morta però nel 2003. Inoltre, la star pareggia il conto con il marito Joel Coen, anche lui vincitore di quattro Oscar (sceneggiatura per Fargo nel 1997, e poi sceneggiatura non originale, regia e film per Non è un paese per vecchi). "Non ho parole, la mia voce è nella mia spada", ha ringraziato la McDormand, citando Macbeth - tra l'altro il suo prossimo film, che ha girato al fianco di Denzel Washington. "Sappiamo che la spada è il nostro lavoro, e mi piace il lavoro. Grazie per averlo riconosciuto, e grazie per questo."

L'attrice 63enne ha superato la concorrenza di Carey Mulligan (Promising Young Woman), Andra Day (The United States vs Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) e la già citata Viola Davis, che molti consideravano come frontrunner in quanto già vincitrice dello Screen Actors Guild Award all'inizio di questo mese.