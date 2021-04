Oscar 2021 insieme ad Everyeye: seguite la cerimonia con la nostra maratona Twitch!

Ecco una piccola sorpresa per tutti gli appassionati di Premi Oscar che nelle scorse settimane hanno seguito la nostra rubrica di approfondimenti e speciali sugli Academy Awards.

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26, infatti, potrete seguire con Everyeye in diretta su Twitch gli Oscar 2021 grazie alla nostra maratona: sintonizzatevi sulle nostre pagine e i nostri canali a partire dalle 23:00 per seguire l'evento, che in Italia sarà trasmesso da Sky Cinema e che, come è già stato anticipato nelle scorse ore, riserverà agli spettatori anche il trailer dell'attesissimo West Side Story di Steven Spielberg.

Se avete avuto modo di seguirci nel lungo viaggio della stagione dei premi 2021, che quest'anno arriva sul finire di aprile a causa di tutti i rallentamenti che ha subito l'industria in questi mesi di pandemia, dovreste conoscere tutti i principali favoriti per la 93esima cerimonia degli Academy Awards: in attesa dell'evento, e della nostra maratona, date un'occhiata anche alle ultime analisi degli Oscar 2021 prima della cerimonia.

Quale film è il vostro favorito? Per quali attori farete il tifo? Come al solito ditecelo nella sezione dei commenti, e ricordate di fare scorta di caffè: l'annuale celebrazione del grande cinema hollywoodiano promette un format inedito che, nel bene e nel male, passerà alla storia.