Oscar 2021, la dichiarazione ufficiale di Laura Pausini:'Una nomination travolgente'

Dopo l'incontenibile gioia mostrata sui suoi account social al momento dell'annuncio della candidatura agli Oscar, Laura Pausini ha ringraziato ufficialmente l'Academy per l'attenzione mostrata nei confronti della canzone Io sì/I Seen, realizzata in collaborazione con Diane Warren per il film La vita davanti a sé con Sophia Loren.

"Da agosto 2020 ad oggi sono entrata a far parte di una grande famiglia che non mi ha solo chiesto di essere la voce della canzone principale ma ha creato un gruppo di persone che si sono dedicate con passione e dedizione nella creazione artistica di questo film. Tutti ci siamo messi a disposizione del messaggio che vogliamo portare dall'Italia nel resto del mondo. Voglio ringraziare Sophia, Edoardo, Diane, Niccolò, Bonnie e tutto il team di La vita davanti a sé perché ho scoperto un nuovo modo di scrivere ed essere diretta nell'interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in completa solitudine. Ringrazio anche Palomar e Netflix che mi hanno accompagnata in questo sogno. Questa nuova nomination stavolta è più travolgente che mai a livello emotivo perché è molto importante anche per il nostro Paese e per la cultura italiana. La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d'animo che conosco e che oggi più che mai vive in molte persone a causa della pandemia. Ma la speranza è l'insegnamento che questa canzone e questo film si sono proposti di dare come tema principale. Anche per questo, in maniera particolare, ringrazio l'Academy" ha dichiarato Laura Pausini.



La vita davanti a sé racconta la storia di un'anziana donna superstite dell'Olocausto (Sophia Loren) impegnata a prendersi cura di bambini in difficoltà. La donna accoglie in casa sua un immigrato dodicenne che l'ha derubata.



