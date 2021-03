Oscar 2021, ecco come funzionerà la premiazione: ci sarà anche una ... stazione di treni?!

In precedenza era stato annunciato che la cerimonia degli Oscar 2021 sarà in presenza, ma considerata l'eccezionalità dell'anno in corso presenterà diverse differenze rispetto alle edizioni canoniche.

Poco dopo l'annuncio delle nomination ufficiali, infatti, una lettera del presidente dell'AMPAS David Rubin ha fornito sia buone che cattive notizie: la buona notizia è che tutti i candidati potranno partecipare alla cerimonia, ma la cattiva notizia è che saranno pochissime le persone ammesse all'evento a meno che non siano ospiti di un candidato.

"Anche se speravamo che la pandemia sarebbe passata entro il mese di aprile, la salute e la sicurezza dei membri della nostra associazione e dei candidati all'Oscar sono la nostra principale preoccupazione, quindi abbiamo dovuto prendere alcune decisioni necessarie su alcuni dei nostri attesissimi eventi della settimana degli Oscar", ha scritto Rubin nella sua lettera pubblicata dall'Hollywood Reporter. "Quest'anno, coloro che parteciperanno alla premiazione di persona saranno solo i candidati, i loro ospiti e i presentatori. Di conseguenza, non ospiteremo nel teatro gli altri membri dell'associazione".

Ha anche aggiunto: "Inoltre, non ospiteremo alcun evento di persona, comprese le proiezioni dei film candidati, il pranzo dei candidati all'Oscar o la festa dei vincitori dopo le premiazioni."

La lettera ha anche confermato che la cerimonia di quest'anno si terrà in due sedi a Los Angeles, tra il Dolby Theatre e la Union Station, la celebre stazione ferroviaria della metropoli californiana; al momento però non è chiaro quale ruolo ricoprirà il famoso edificio - che nel mondo di Blade Runner di Ridley Scott viene usata come iconica sede della polizia - durante l'evento.



Gli Oscar, lo ricordiamo, saranno assegnati il 25 aprile prossimo.