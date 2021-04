Oscar 2021, chi trionferà? Ecco le nostre previsioni per gli Academy Award

Gli Oscar 2021 sono ormai ad un passo: nella notte tra domenica e lunedì l'Academy assegnerà le ambitissime statuine dopo un anno a dir poco duro per l'industria cinematografica, nel corso di una cerimonia che mai come quest'anno rappresenta una vera e propria boccata d'aria per i cinefili di tutto il mondo.

Ma quali sono, effettivamente, i favoriti per la vittoria delle statuine? Mentre gli Honest Trailer dei film candidati agli Oscar potranno darvi una mano a farvi un'idea dei film candidati (nel caso in cui non siate riusciti a recuperarli tutti), noi abbiamo pensato invece di fornirvi delle previsioni per quanto riguarda alcune delle categorie principali.

Anche quest'anno, d'altronde, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta: tra un Nomadland che sembra destinato a far sfracelli e un Il Processo ai Chicago 7 che ha colpito per la sua rappresentazione di una pagina buia della storia recente degli USA, troviamo quindi anche la strepitosa performance di Anthony Hopkins in The Father e un Promising Young Woman che sembra davvero aver lasciato a bocca aperta spettatori e critici.

Quale di questi titoli riuscirà a portare a casa una o più statuine? Il nostro nuovo video vi svelerà le nostre previsioni! Per quanto riguarda domenica, invece, ecco come seguire in nostra compagnia la prossima Notte degli Oscar.