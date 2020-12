Oscar 2021: la cerimonia si terrà al Dolby Theatre o in streaming? Arriva la risposta!

Nel corso del 2020 tantissimi eventi di grande risonanza sono stati annullati a causa della pandemia, mentre i più elastici sono riusciti a spostarsi nelle sale virtuali: come si comporteranno gli Oscar 2021, la cui cerimonia di premiazione è prevista per aprile prossimo?

Stando a quanto riportato da Variety, la 93a edizione degli Academy Awards non si terrà virtualmente. Invece, dovrebbe svolgersi regolarmente di persona al Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 25 aprile 2021.

"La trasmissione televisiva degli Oscar avverrà in presenza", ha detto a Variety un rappresentante dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e della ABC, la rete che trasmette l'evento in tutto il mondo.

L'Academy è attualmente concentrata su come riempire il Dolby Theatre da 3.400 posti: al momento è impossibile stabilire quali saranno i regolamenti per il distanziamento sociale dello stato della California in quel periodo o se l'evento riceverà una sorta di deroga. Anche se il teatro è autorizzato a riempire i posti, è molto probabile che molti attori, registi e produttori salteranno l'evento, specialmente quelli un po' in là con gli anni.

Tuttavia, secondo un addetto stampa che ha familiarità con la situazione, "l'Academy ha recentemente fatto un sopralluogo del Dolby per iniziare a studiare tutte le molteplici opzioni". Ricordiamo che per questa edizione, sebbene gli Oscar si tengano solitamente alla fine di febbraio, l'Academy ha deciso di spostare la cerimonia di quest'anno ad aprile per concedere più tempo alla riapertura delle sale cinematografiche in modo che più film possano competere nell'evento. E' stato inoltre esteso di due mesi il periodo di ammissibilità ai premi, rinviandolo al 28 febbraio 2021. Le nomination saranno annunciate il 15 marzo 2021.

L' Italia che ha scelto Notturno per la corsa agli Oscar, una decisione che non ha incontrato il favore di Gabriele Muccino.