Oscar 2021, ecco i cattivissimi Honest Trailer dei film candidati!

La Notte degli Oscar si avvicina: domenica sera, al netto di un anno a dir poco terribile per il mondo del cinema, l'Academy consegnerà le ambitissime statuette a quei film che nel corso dei mesi scorsi hanno esordito sulle varie piattaforme streaming o nelle poche sale aperte in giro per il mondo.

Per chi non avesse avuto modo di recuperare tutti i film candidati, dunque, i trailer sono sicuramente un ottimo modo per farsi un'idea dei probabili vincitori: nel caso in cui la presentazione convenzionale delle opere non vi attiri particolarmente, inoltre, ecco arrivare in vostro soccorso i puntualissimi amici di Honest Trailer.

Su YouTube ha infatti fatto la sua comparsa in queste ore un video che raccoglie i trailer onesti di tutti i film di cui si parlerà da qui alla cerimonia di premiazione, da Il Processo ai Chicago 7 a Mank, passando per Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, il favoritissimo Nomadland e quel Minari che inaugurerà la riapertura delle nostre sale cinematografiche.

Il nostro consiglio è di darvi un'occhiata anche nel caso in cui dovesse aver già visto i film in questione: guardare le cose da un altro punto di vista non potrà farvi che bene! Qui, intanto, trovate tutte le indicazioni per seguire con noi la prossima Notte degli Oscar.