Oscar 2021, Anthony Hopkins fa la storia con la sua nomination: ecco perchè

All'età di 83 anni, Anthony Hopkins è diventato il più anziano candidato all'Oscar quale miglior attore protagonista nella storia degli Academy Award. L'attore premio Oscar ha stabilito il nuovo record al momento dell'annuncio delle nomination ufficiali per l'edizione numero 93 dell'evento più importante nella stagione dei premi cinematografici.

Anthony Hopkins ha ottenuto una candidatura come miglior attore per il suo ruolo in The Father. Il film ha ottenuto anche la nomination a miglior film e per Olivia Colman la candidatura nella categoria riservata alla miglior attrice non protagonista.

In The Father, Anthony Hopkins interpreta un uomo benestante affetto da demenza senile. La sua condizione porterà la figlia Anne (Olivia Colman) ad avere un crollo emotivo. Sopraffatta dalla situazione, Anne chiederà aiuto ad una giovane infermiera ma la presenza di troppi visi nuovi e sconosciuti porteranno la situazione a degenerare inesorabilmente.



Il film è diretto da Florian Zeller:"L'idea non è quella di raccontare la storia della demenza senile dall'esterno, ma di dare la possibilità agli spettatori la possibilità di vederne i primi segni come se fossero nella testa del protagonista".

Il cast di The Father, tratto dalla pièce teatrale dello stesso Florian Zeller e già trasposta sul grande schermo da Philippe Le Guay, comprende Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell e Olivia Williams. Il film è stato candidato a 6 premi Oscar.



